Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Как же так?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус
Что не ясно?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж
Ура, товарищи!
Кульминация
Где-то в аэропорту Борисполя...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля
Кремлевский таран
Вариант развития ситуации
Вечер в Умани...
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