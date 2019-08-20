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20.08.19 20:12

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Как же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Что не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ура, товарищи!

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кульминация

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Где-то в аэропорту Борисполя...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кремлевский таран

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Вариант развития ситуации

Кремлевский таран, альтернативные варианты шествия на День Независимости. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Вечер в Умани...

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