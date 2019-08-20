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20.08.19 21:09

Капитан "Мрии", поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ. ФОТО

Капитан арестованного корабля "Мрия" отказался добровольно следовать в украинские порты.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Капитан отказался добровольно следовать в порт города Херсон или другого ближайшего порта Украины, то есть в целом отказался выполнять решение суда и фактически самоустранился от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой", - рассказали в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Происходит выполнение решения суда об аресте судна "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Пограничники отметили, что корабль продолжает находиться в территориальных водах Украины.

Капитан Мрии, поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ 01
Капитан Мрии, поставлявшей топливо для подразделений ЧФ РФ, отказался добровольно следовать в украинские порты, - ГПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

Также читайте: Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

19 августа Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также: Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm

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