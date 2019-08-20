В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на информагентство Министерства обороны "Армія Inform".

"В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, десантно-штурмовой войск, Военно-Морских Сил, Военно-Воздушных Сил, ветераны АТО / ООС", - сказал замначальника управления морально-психологического обеспечения командования Сухопутных войск полковник Сергей Нагорный.

В шествии примут участие только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды или государственные награды. Отдельной "коробкой" пройдут ветераны, которые отмечены боевыми наградами за участие в АТО/ООС.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие. Они будут идти в "коробке" Сухопутных войск.

"Шествие Достоинства будет отличаться новым форматом. Вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации - минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений", - сообщает "Армія Inform".

При этом сценарий действа "не определен заранее, а корректируется на ходу", - уточнили в информагентстве.

Завтра на взлетной полосе завода Антонова состоится масштабная репетиция при участии всех членов военных и других формирований.

Также на Цензор.НЕТ: Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальное Шествие Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".