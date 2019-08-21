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21.08.19 07:20

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины. ФОТОрепортаж

В Киеве по случаю Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости Украины в СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен, символизирующих борьбу Украинской за независимость нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время мероприятия, которое состоялось в Центре культуры и искусств Службы безопасности, была представлена ​​уникальная коллекция экспонатов Национального музея истории Украины.

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 01

"Сегодня мы чествуем украинский флаг, который является священным оберегом, символом непобедимости и единства нашего народа", - отметил во время открытия выставки заместитель Председателя Службы Александр Карпенко.

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В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 02

Также представители Отраслевого государственного архива СБУ ознакомили присутствующих с материалами архивного уголовного дела 1966 относительно украинцев, которые подняли сине-желтое знамя над государственным учреждением и были осуждены тоталитарным режимом.

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 03

Генеральний директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская провела для участников мероприятия краткий экскурс и рассказала о происхождении и пути каждого экспоната представленной колекции.

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 04

Справка. Для посетителей выставка будет работать с 20 по 29 августа на втором этаже Центра культуры а искусств Службы безопасности Украины (г. Киев, ул. Ирининская, 6).

В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины 05
Фото: пресс-служба СБУ

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