В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время мероприятия, которое состоялось в Центре культуры и искусств Службы безопасности, была представлена ​​уникальная коллекция экспонатов Национального музея истории Украины.

"Сегодня мы чествуем украинский флаг, который является священным оберегом, символом непобедимости и единства нашего народа", - отметил во время открытия выставки заместитель Председателя Службы Александр Карпенко.

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Также представители Отраслевого государственного архива СБУ ознакомили присутствующих с материалами архивного уголовного дела 1966 относительно украинцев, которые подняли сине-желтое знамя над государственным учреждением и были осуждены тоталитарным режимом.

Генеральний директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская провела для участников мероприятия краткий экскурс и рассказала о происхождении и пути каждого экспоната представленной колекции.

Справка. Для посетителей выставка будет работать с 20 по 29 августа на втором этаже Центра культуры а искусств Службы безопасности Украины (г. Киев, ул. Ирининская, 6).



Фото: пресс-служба СБУ