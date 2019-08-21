В СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время мероприятия, которое состоялось в Центре культуры и искусств Службы безопасности, была представлена уникальная коллекция экспонатов Национального музея истории Украины.
"Сегодня мы чествуем украинский флаг, который является священным оберегом, символом непобедимости и единства нашего народа", - отметил во время открытия выставки заместитель Председателя Службы Александр Карпенко.
Также представители Отраслевого государственного архива СБУ ознакомили присутствующих с материалами архивного уголовного дела 1966 относительно украинцев, которые подняли сине-желтое знамя над государственным учреждением и были осуждены тоталитарным режимом.
Генеральний директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская провела для участников мероприятия краткий экскурс и рассказала о происхождении и пути каждого экспоната представленной колекции.
Справка. Для посетителей выставка будет работать с 20 по 29 августа на втором этаже Центра культуры а искусств Службы безопасности Украины (г. Киев, ул. Ирининская, 6).