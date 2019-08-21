Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
21.08.19 08:33

Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине. ФОТОрепортаж

С 19 августа 2019 г. вблизи села Кавское Стрыйского района, где 16 августа был зафиксирован падеж поголовья в связи с наличием возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), с целью проведения карантинно-ограничительных мероприятий на ветеринарно-полицейские посты привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии

"На дорогах при въезде в эпизоотический очаг, во исполнение решения государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии для предотвращения распространения возбудителя АЧС, нацгвардейцы круглосуточно несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины. В настоящее время в районе привлечены все силы для недопущения распространения африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один военнослужащий Нацгвардии погиб, еще трое ранены из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС, - штаб

Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 01
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 02
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 03
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 04
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 05
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 06
Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине 07

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100