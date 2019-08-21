Нацгвардию привлекли к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии
"На дорогах при въезде в эпизоотический очаг, во исполнение решения государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии для предотвращения распространения возбудителя АЧС, нацгвардейцы круглосуточно несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины. В настоящее время в районе привлечены все силы для недопущения распространения африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.