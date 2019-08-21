Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение. ФОТОрепортаж

О задержании сообщил на своей странице в Facebook руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"За дерзкое вооруженное разбойное нападение на дом жителя Бориспольщины задержана банда иностранцев! Полицейская операция "Перехват" и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание! Именно так "отдыхали" на Киевщине в субботу и воскресенье криминальная полиция, следователи, КОРД и полицейские Бориспольского ОП", - написал он.

Издание "Грузия онлайн" сообщает, что задержанные - 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

Все они - бывшие сотрудники правоохранительных органов Грузии. Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции.

После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

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По данным "Грузия онлайн", на прошлых выходных они проникли в дом предпринимателя и угрожая владельцу огнестрельным оружием, связали его, после чего забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль. Нападение злоумышленники спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

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При этом Занадзе и Хуцишвили уже не являются гражданами Грузии. Их имена есть в списке иностранцев, получивших украинское гражданство 27 июня. Согласно тексту указа президента, размещенного на сайте главы государства, оба являются "лицами, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины".











