Центр минимизации таможенных платежей, через который с оккупированных территорий ввозился уголь под видом импортного, ликвидирован на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших схему ввоза из временно неподконтрольных территорий угля под видом импортного, занижая при этом его таможенную стоимость.

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Для осуществления незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов, между которыми заключали договоры по ввозу на таможенную территорию Украины угля якобы производства Российской Федерации по контрактодержателям стран ЕС. При этом в таможенные органы подавали документы, в которых указывали недостоверные данные о происхождении, маркировке, качестве, стоимости и страны производства угля, занижая его таможенную стоимость, и, соответственно, уклоняясь от уплаты таможенных платежей.

Таким образом в течение 2018-2019 годов по заниженным показателям качества и стоимости на территорию Украины было "импортировано" угля более чем на 100 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в помещениях субъектов "центра", изъяты первичные бухгалтерские и регистрационные документы, черновые записи, печати подконтрольных СХД (в т.ч. предприятий-нерезидентов).









В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.