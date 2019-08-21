Трем погибшим на Донбассе воинам АТО присвоили звание "Почетный гражданин города Луцка". ФОТО

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Луцка" погибшим (умершим) участникам антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины приняли сегодня, 21 августа, во время заседания 60-й сессии городского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на volynnews.com



Как рассказала и. о. руководителя отдела кадровой работы и наград Ирина Богдан, представление о присвоении званий Почетного гражданина в горсовет подготовила ОО "Члени родин загиблих в АТО "Надія".



Так, звание "Почетный гражданин города Луцка" присвоили Сергею Николаевичу Грибкову, Андрею Юрьевичу Елистратову и Георгию Сергеевичу Ольховскому (посмертно)



Им присвоили звание за верность военной присяге, личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении боевых задач.

Напомним, личность Грибкова Сергея Николаевича удалось установить по результатам экспертизы ДНК. Он погиб еще 5 сентября 2014 г. в Старобельском районе Луганской области. Его похоронили как неизвестного солдата в селе Чмыривка на Луганщине. До войны работал в органах прокуратуры Волынской области. В зону АТО пошел добровольцем и нес службу в составе батальона "Айдар". 26 августа 2014 г. был призван на военную службу по мобилизации в состав 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области. После трагических событий в Иловайске связь с воином прервалась.

26-летний военнослужащий из Луцка, старший разведчик 14-й ОМБ Андрей Елистратов погиб в Луганской области, вблизи Попасной, в автомобиле, в который 8 августа 2018 года из противотанковой ракеты попали наемники РФ. Андрей Елистратов 9 апреля 2014 г. был призван на военную службу по мобилизации. 28 июля 2014 г. получил ранения во время выполнения задач в зоне АТО. В 2015 году был демобилизован. В марте 2016 г. подписал контракт и нес службу в составе 14-й ОМБр, был старшим разведчиком.

Георгий Ольховский погиб 23 августа 2018 г. от пули снайпера наемников РФ, а уже на следующий день в День Независимости воина встречали на Волыни, в частности в центре Луцка гроб с телом Георгия Ольховского ждали несколько тысяч жителей города, которые встав на колени, склонили перед ним голову. Отметим, что воин нес службу в 15-м отдельном горно-пехотном Севастопольском батальоне (15 ОГПБ, в / ч А1778) в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Сам он был родом из Симферополя, вместе с женой проживал в Луцке, у него остался годовалый сын.