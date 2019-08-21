Полиция Киевщины задержала вооруженную группу грабителей элитных квартир. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "Так, вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи.

Полиция задержала нападавших в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Полицией открыто уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам.

Также, продолжаются обыски по месту жительства задержанных и местах укрытия награбленного имущества".

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