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22.08.19 09:08

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 августа, в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2019", пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы. Поэтому возможное направление было усилен дополнительными силами.

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 01

Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 02

Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.

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Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 03

Как отмечается, мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности, продолжаются.

Пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконной переправки парашютов из РФ в Украину, - Госпогранслужба 04
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Также оповещены взаимодействующие структуры.

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