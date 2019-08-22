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22.08.19 12:54

"Майданчик мрій": участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха. ФОТОрепортаж

Предоставление единовременного пособия для открытия собственного дела участникам антитеррористической операции, которая уже два года подряд работает на Николаевщине, объединяет участников АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА, один из таких проектов был торжественно презентован в Корабельном районе Николаева в среду, 21 августа.

В прошлом году при поддержке Николаевской облгосадминистрации семья Параскун - Сергей (победитель областного конкурса на открытие собственного дела участниками АТО 2018) и Антонина начали семейный проект "Магазин счастья". Положительные результаты их работы вдохновили на создание нового семейного проекта - совместно с победителем 2019 Андреем Коваленко семья Параскун создала центр семейного отдыха "Майданчик мрій".

Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 01

В ведомстве отметили, что Николаевская область - единственная в Украине, где зародилась и эффективно работает программа поддержки демобилизованных участников Антитеррористической операции. В течение 2 лет из областного бюджета Николаевской области для предоставления единовременного пособия на открытие собственного дела участникам Антитеррористической операции были выделены средства в размере 2 млн грн.

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Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 02

С 2018 года ежегодно в области объявляется конкурс проектов среди участников Антитеррористической операции для предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела. Рекомендованная стоимость проектов в пределах 50 тыс грн. Помощь имеет единоразовый характер и является безвозвратной.

Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 03

В 2018 году на конкурс поступило 33 проекта участников Антитеррористической операции, а в 2019 г. - 28. Проекты поступали со всей Николаевской области. Отрасли, которые они охватывают довольно разнообразны: металлоперерабатывающая и деревообрабатывающая промышленность, ремонт бытовой техники, пчеловодство, открытие кафе, монтаж электрических систем, выращивание птиц, косметология, тренажерный зал, предоставление консалтинговой помощи, ремонтные работы, выращивания зелени и др.

Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 04

По результатам конкурса в течение 2 лет в Николаевской области собственное дело открыли 40 участников Антитеррористической операции.

Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 05
Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 06
Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 07
Майданчик мрій: участники АТО из Николаева, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха 08
Фото: Николаевская ОГА / Facebook

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