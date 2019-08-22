1671 правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей за годы независимости, 25% из них - с начала АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Церемония почтения памяти состоялась на Соломенской площади столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

"Накануне Дня независимости Украины мы помним правоохранителей, которые положили собственную жизнь, защищая права и свободы людей. Охраняющие государство от военной агрессии, стоящие за независимость и территориальную целостность, настоящие патриоты, которые готовы жертвовать жизнью ради других, ради страны. С грустью и уважением вспоминаем наших с вами коллег, чьи имена высечены здесь, на мемориальных плитах", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел сообщил, что за годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель. С начала проведения АТО на востоке Украины погибли 455.

"Сегодня мы кланяемся матерям, вдовам, детям правоохранителей, отдавших жизнь за дело борьбы с преступностью и военной агрессией. Мужество и самоотверженность работников внутренних дел: полицейских, гвардейцев, пограничников, спасателей навсегда станет примером самоотверженного служения своему народу и образцом истинного патриотизма. Это пример для нашей молодежи", - сказал министр внутренних дел.

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В борьбе с российскими оккупантами за территориальную целостность Украины в зоне АТО/ООС погибли 455 работников органов внутренних дел, 1920 были ранены, 34 пропали без вести, у 341 установлена ​​инвалидность, 1 пленный, 243 несовершеннолетних ребенка остались без отца.

Увековечили память погибших коллег и заместители министра внутренних дел, руководство Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной и миграционной служб, Национальной академии внутренних дел, ветераны ОВД и родные погибших правоохранителей.

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