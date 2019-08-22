Схрон с "потерянным в боях" оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС. ФОТО

Оружие ранили в заброшенной школе в одном из поселков Новоайдарского района Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники СБУ, вовлеченные в Операцию Объединенных сил, изъяли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, три гранаты Ф-1, семь гранат РГД-5, сорок выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу", - сказано в сообщении.

Открыто производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества).

Также на Цензор.НЕТ: РПГ, противопехотная мина, гранаты и 4 тыс. патронов: на Луганщине обнаружен тайник, обустроенный участником НВФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Всего с начала года на территории Луганской и Донецкой областей СБУ изъяла из незаконного оборота почти 50 000 единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 килограммов взрывчатки, добавили в пресс-службе.







