Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львове торговали разрешениями на международные перевозки. ФОТОрепортаж

Незаконную "схему" раскрыли в СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу.

"Фигуранты производства создали искусственный "дефицит разрешений", которые местные коммерсанты могли приобрести за отдельную плату. Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований Закона Украины "Об автомобильном транспорте"", - сказано в сообщении.

По месту работы, дома и в машинах фигурантов прошли обыски. Правоохранители обнаружили документацию, печати и крупные суммы денег.

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Производство расследуют по по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.







