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22.08.19 16:35

Чиновники "Укртрансбезопасности" во Львове торговали разрешениями на международные перевозки. ФОТОрепортаж

Сотрудники ведомства искусственно создали дефицит разрешений на международные грузовые перевозки и продавали их предпринимателям. Виновным грозит от 8 до 12 лет за решеткой.

Незаконную "схему" раскрыли в СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу.

"Фигуранты производства создали искусственный "дефицит разрешений", которые местные коммерсанты могли приобрести за отдельную плату. Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований Закона Украины "Об автомобильном транспорте"", - сказано в сообщении.

По месту работы, дома и в машинах фигурантов прошли обыски. Правоохранители обнаружили документацию, печати и крупные суммы денег.

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Производство расследуют по по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 01
Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 02
Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 03
Чиновники Укртрансбезопасности во Львове торговали разрешениями на международные перевозки 04

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