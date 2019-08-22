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22.08.19 18:03

Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали. ФОТО

Двое студентов из Китая пытались вывезти на родину 60 кг янтаря в коробках с логотипом производителя подушек.

Горе-контрабандисты вылетали из "Борисполя", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную фискальную службу.

"Оба иностранца, студенты различных украинских высших учебных заведений, улетали на родину и для прохождения таможенного контроля избрали упрощенную систему - "зеленый коридор", чем гарантировали, что перемещаемые ими через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по вывозу с таможенной территории Украины", - сказано в сообщении.

Камни обнаружили в личных вещах студентов.

"Янтарь находился в картонных фабричных коробках для белья украинского производства с надписями "Экологически чистая, не впитывает запахи, не вызывает аллергических реакций, подвергается влажной обработке" в мешочках прямоугольной формы на застежке-молнии", - сообщили в ГФС.

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Янтарь изъяли. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины.

Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 01
Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 02
Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 03
Под видом подушек: злоумышленники пытались вывезти в Китай 60 кг янтаря, но их поймали 04

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