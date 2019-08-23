Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Свое шествие участники акции начали с улицы Эспланадной, прошли по улице Шота Руставели, вдоль Бессарабской площади, по улицам Крещатик, Институтская и подошли к Офису Президента на Банковую.

Участники акции принесли под ОП обращение к главе государства с просьбой сделать все необходимое для сохранения национально-патриотического воспитания молодежи и увеличить финансирование данной области.

"Флаг Украины является одним из государственных символов нашего государства, нашей ценностью и гордостью.

И именно поэтому 23 августа представители молодежных общественных организаций и другие неравнодушные граждане впервые пройдут по центральным улицам Киева с наибольшим флагом Украины. Молодежь, которая определила для себя основными ценностями самобытность, соборность волю и достоинство", - говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Вместе с тем, организаторы выражают обеспокоенность, что в Украине может исчезнуть политика в сфере национально-патриотического воспитания, а за ней и значительные достижения, которые удалось осуществить отдельном структурному подразделению Министерства молодежи и спорта Украины в этом направлении.

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"Идя Маршем 23 августа мы стремимся привлечь внимание не только к Государственному Флагу Украины, но и подчеркнуть, что нам стоит сохранить национально-патриотическое воспитание и определить его как приоритет государственной политики и национальной безопасности!", - сказано в сообщении.



















Фото и видео Олега Богачука