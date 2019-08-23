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23.08.19 12:20

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День Государственного Флага Украины, 23 августа, патриотическая молодежь пронесла по улицам Киева мегафлаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Свое шествие участники акции начали с улицы Эспланадной, прошли по улице Шота Руставели, вдоль Бессарабской площади, по улицам Крещатик, Институтская и подошли к Офису Президента на Банковую.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 01

Участники акции принесли под ОП обращение к главе государства с просьбой сделать все необходимое для сохранения национально-патриотического воспитания молодежи и увеличить финансирование данной области.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 02

"Флаг Украины является одним из государственных символов нашего государства, нашей ценностью и гордостью.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 03

И именно поэтому 23 августа представители молодежных общественных организаций и другие неравнодушные граждане впервые пройдут по центральным улицам Киева с наибольшим флагом Украины. Молодежь, которая определила для себя основными ценностями самобытность, соборность волю и достоинство", - говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 04

Вместе с тем, организаторы выражают обеспокоенность, что  в Украине может исчезнуть политика в сфере национально-патриотического воспитания, а за ней и значительные достижения, которые удалось осуществить отдельном структурному подразделению Министерства молодежи и спорта Украины в этом направлении.

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Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 05

"Идя Маршем 23 августа мы стремимся привлечь внимание не только к Государственному Флагу Украины, но и подчеркнуть, что нам стоит сохранить национально-патриотическое воспитание и определить его как приоритет государственной политики и национальной безопасности!", - сказано в сообщении.

Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 06
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 07
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 08
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 09
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 10
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 11
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 12
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 13
Самый большой флаг Украины пронесли по центру Киева 14

Фото и видео Олега Богачука

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