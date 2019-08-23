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23.08.19 19:12

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

МИД РФ уполномочен заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв"

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Он, правда, частый гость других парадов...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Понимать нужно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т. ИНФОГРАФИКА

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Роттердамские шахтеры

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Моно ЛіЗе!

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

G8 - первое групповое фото

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Словами классиков

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Логично...

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Информбюро: только в России всё стабильно…

МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Нічого про Україну без України!

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