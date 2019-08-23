МИД РФ уполномочен заявить, роттердамские шахтеры. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

МИД РФ уполномочен заявить...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв"
Он, правда, частый гость других парадов...
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Понимать нужно!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость угля, добытого на госшахтах, составляет 3 966 грн/т, а уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т. ИНФОГРАФИКА
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Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа
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