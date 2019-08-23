"Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.

"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд. Он также подчеркнул важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры.

Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Также президент пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Напомним, 2 июля Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с первым заместителем Директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

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