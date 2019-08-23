"Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированных в реформировании страны.
"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд. Он также подчеркнул важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры.
Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.
Также президент пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.
Напомним, 2 июля Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с первым заместителем Директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.