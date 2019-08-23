Схема незаконного ввоза автозапчастей ликвидирована на Волыни. Изъято товара на 2 млн грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть" и расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины была установлена группа местных жителей, которые организовали схему незаконного ввоза на таможенную территорию Украины автомобильных запчастей. Дорогостоящую продукцию известных мировых брендов ввозили измельченными партиями, используя так называемые "пиджаки", и скрывали от таможенного контроля.

В дальнейшем товар продавали через специализированные сайты в сети Интернет, пользуясь услугами почтово-экспедиторских служб доставки.

При этом реализация происходила за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, без уплаты налогов.

На основании постановлений суда проведены осмотры в офисных и складских помещениях подконтрольных фигурантам интернет-магазинов, через которые проходила реализация. По результатам осмотров из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 8 тыс. единиц автомобильных запчастей известных мировых брендов (автомобильные фильтры, радиаторы, части ходовых, подвесок, кузовов и др.) ориентировочной стоимостью более 2 млн. грн., компьютерную технику, черновые записи, банковские карты и др. доказательства незаконной деятельности.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается следствие.



