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24.08.19 10:23

В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины. ФОТОрепортаж

Начало движения колонны по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику - в 11-30.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Далее запланировано:

12:00 - равнение колонны возле Центрального универмага
12:20 - продолжение движения колонны в направлении Майдана Незалежности
12:40 - Майдан Незалежности - построение колонны, исполнение Гимна Украины, торжественная
часть
13:00 - Михайловская площадь - завершение торжественной части, начало межконфессионального
молебна по погибшим в бою воинами Украины


В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 01
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 02
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 03
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 04
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 05
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 06
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 07
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 08
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 09
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 10
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 11
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 12
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 13
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 14

Отметим, также в центре Киева завершается подготовка к Шествию достоинства при участии президента Зеленского. Улица Крещатик перекрыта для автомобилей и пешеходов, вдоль нее установлен забор, вдоль него расположены правоохранители.

Полицейские с металлоискателями дежурят вокруг Майдана Незалежности. Возле Европейской площади готовятся к Шествию военные и оркестр.

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