Государственная судебная администрация Украины открыла новое здание апелляционного админсуда в Одессе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГСА.

В церемонии приняли участие председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха, председатель Совета судей Украини Богдан Монич, председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабури и другие высокие гости.

Сам суд был создан почти два года назад, в декабре 2017, но помещений для осуществления правосудия не хватало, поэтому Государственная судебная администрация обратилась к правительству с инициативой принять в сферу управления помещения военного городка площадью более 7,5 тыс. кв.

За счет государственных средств была создана проектная документация ремонтно-реставрационных работ объекта, которая впоследствии получила позитивное экспертное заключение.

При планировании помещений за образец был взят один из лучших судов Германии - Баварский административный суд (г. Мюнхен).

Как отметил председатель ГСА, немецкий суд посещала группа украинских проектантов, чтобы учесть и перенять лучший опыт.

На вопрос, в чем уникальность восстановленного помещения, Холоднюк ответил:

"Это помещение находилось в запущенном состоянии и было передано на баланс ГСА в 2016 году. И перед нами стояла задача в кратчайшие сроки восстановить это историческое здание с одной главной целью - обеспечить достойный доступ людей к правосудию. И мы выполнили его практически за 2 года".

В ГСА отмечают, что благодаря удачным конструкторским и дизайнерским решениям, а также учитывая европейские стандарты, удалось обустроить просторные залы судебных заседаний и комфортные офисы для судей, комнаты для медиации, зоны ожидания.

Залы судебных заседаний оборудованы системами видеоконференцсвязи, а само помещение оснащено системами кондиционирования, видеонаблюдения, IP-телефонией и Wi-Fi.

"Проведенные работы по восстановлению помещения обеспечили жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей возможностями для защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов в надлежащих для осуществления судопроизводства условиях", - отметил Холоднюк.

Что же касается маломобильных групп населения, то Государственная судебная администрация создала для таких категорий граждан все необходимые условия для размещения в залах судебных заседаний и других помещениях.

На входе в суд обустроены раздвижные двери, пандусы, а все навигационные стенды оснащены рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Общая стоимость выполненных ремонтно-реставрационных работ составляет около 178 млн грн., а общая площадь суда составляет почти 9 тыс. кв.м.

Холоднюк подчеркнул, "эти средства являются инвестициями госбюджета в улучшение доступности правосудия для граждан".

Как отметил глава ГСА, за 5 лет работы удалось реконструировать и открыть уже 75 помещений судов.

Холоднюк также сообщил, что до конца года запланировано открытие еще не менее 10 зданий судов.