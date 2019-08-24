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24.08.19 12:07

Государственная судебная администрация Украины открыла новое здание апелляционного админсуда в Одессе. ФОТОрепортаж

23 августа в Одессе состоялось торжественное открытие помещения Пятого апелляционного административного суда (ранее он носил название Одесский апелляционный административный суд), который расположился по ул. Софиевской, 19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГСА.

Государственная судебная администрация Украины открыла новое здание апелляционного админсуда в Одессе 01

Государственная судебная администрация Украины открыла новое здание апелляционного админсуда в Одессе 02

В церемонии приняли участие председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк, председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха, председатель Совета судей Украини Богдан Монич, председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабури и другие высокие гости.

Сам суд был создан почти два года назад, в декабре 2017, но помещений для осуществления правосудия не хватало, поэтому Государственная судебная администрация обратилась к правительству с инициативой принять в сферу управления помещения военного городка площадью более 7,5 тыс. кв.

За счет государственных средств была создана проектная документация ремонтно-реставрационных работ объекта, которая впоследствии получила позитивное экспертное заключение.

При планировании помещений за образец был взят один из лучших судов Германии - Баварский административный суд (г. Мюнхен).

Государственная судебная администрация Украины открыла новое здание апелляционного админсуда в Одессе 03

Как отметил председатель ГСА, немецкий суд посещала группа украинских проектантов, чтобы учесть и перенять лучший опыт.

На вопрос, в чем уникальность восстановленного помещения, Холоднюк ответил:

"Это помещение находилось в запущенном состоянии и было передано на баланс ГСА в 2016 году. И перед нами стояла задача в кратчайшие сроки восстановить это историческое здание с одной главной целью - обеспечить достойный доступ людей к правосудию. И мы выполнили его практически за 2 года".

В ГСА отмечают, что благодаря удачным конструкторским и дизайнерским решениям, а также учитывая европейские стандарты, удалось обустроить просторные залы судебных заседаний и комфортные офисы для судей, комнаты для медиации, зоны ожидания.

Залы судебных заседаний оборудованы системами видеоконференцсвязи, а само помещение оснащено системами кондиционирования, видеонаблюдения, IP-телефонией и Wi-Fi.

"Проведенные работы по восстановлению помещения обеспечили жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей возможностями для защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов в надлежащих для осуществления судопроизводства условиях", - отметил Холоднюк.

Государственная судебная администрация Украины открыла новое здание апелляционного админсуда в Одессе 04

Что же касается маломобильных групп населения, то Государственная судебная администрация создала для таких категорий граждан все необходимые условия для размещения в залах судебных заседаний и других помещениях.

На входе в суд обустроены раздвижные двери, пандусы, а все навигационные стенды оснащены рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Общая стоимость выполненных ремонтно-реставрационных работ составляет около 178 млн грн., а общая площадь суда составляет почти 9 тыс. кв.м.

Холоднюк подчеркнул, "эти средства являются инвестициями госбюджета в улучшение доступности правосудия для граждан".

Как отметил глава ГСА, за 5 лет работы удалось реконструировать и открыть уже 75 помещений судов.

Холоднюк также сообщил, что до конца года запланировано открытие еще не менее 10 зданий судов.

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