В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В мероприятии также приняли участие:
• руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине Станислав Носов;
• Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян;
• Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид Падун;
• Старший епископ Украинской Свободной Церкви христиан веры евангельской Василий Райчинец;
• Первый заместитель председателя Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура;
• президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант;
• имам Духовного управления мусульман Украины шейх Хасан Ахатов;
• пастор Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Святослав Фехтель.
Из государственных и политических деятелей в этот день в собор Софии Киевской пришли представители вновь избранной Верховной Рады, правительства, Офиса Президента Украины.