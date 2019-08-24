В Министерстве обороны почтили память погибших в этот день с 2014 года 15 украинских героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "В памятном мероприятии приняли участие родственники погибших героев, боевые побратимы, руководящий состав Минобороны, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.



Также почтить погибших украинских военнослужащих пришла семья пятого Президента Украины Петра Порошенко, члены Правительства, депутаты, представители общественности.



Сегодня, 24 августа, Колокол Памяти звонил пятнадцать раз ...



В 2014 году в результате российской агрессии на востоке погибли мужественные защитники Украины:



Старший сержант Жабинец Александр Михайлович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2".



Майор Заец Алексей Евгеньевич, тридцатые отдельная механизированная бригада



Старший сержант Карпенко Геннадий Григорьевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс".



Младший сержант Ряженцев Сергей Геннадьевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2".



Сержант Сагайдак Юрий Михайлович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2".



Старший сержант Самойлов Виктор Васильевич, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада.



Солдат Шевченко Владимир Алексеевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2".



Солдат Шмаль Валерий Александрович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2"



Старший прапорщик Юлдашев Темур Дамирович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления".



Младший сержант Яремчук Александр Александрович, 3-й отдельный полк специального назначения.



Младший сержант Яровой Владимир Валентинович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2".



Старшина Яцковец Петр Михайлович, 30-я отдельная механизированная бригада.



В 2015 году от коварного оккупанта погибли:



Солдат Водзяновский Андрей Владимирович, 93-я отдельная механизированная бригада.



Солдат Янюк Николай Иванович, 54-я отдельная механизированная бригада.



В 2018 году отдавших жизнь, защищая Украину старший солдат Дьяконов Станислав Васильевич, 58-я отдельная мотопехотная бригада.



Присутствующие почтили память защитников Украины минутой молчания и возложили цветы к Стеле Памяти.



Вечная память Героям, павшим в боях за нашу свободную, независимую Украину!"



































































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Справка. Зал памяти защитников Украины создан в память военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мир и порядок. Она специально расположена таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и поблагодарить своих защитников.



У здания Зала памяти обустроена церемониальная площадка с Колоколом Памяти и Стеллой, в которую вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал осуществляется ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.



В середине Зала памяти, на специальном подиуме, размещена Книгу памяти с именами погибших. Структура Книги построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы. По состоянию на сейчас лишь 32 развороты (32 дня) остаются пустыми. Во все остальные дни Вооруженные Силы Украины несли боевые потери.



Здесь ежедневно происходит церемония чествования военнослужащих, внесенных в Книгу Памяти. По сигналу трубы начинается выдвижение роты Почетного караула. Караул размещается по периметру комплекса, а две отдельные группы становятся к Стеле с колоколом и к Книге Памяти. Труба и барабан выполняют произведение "Селенция" - это призыв к тишине. Командир почетного караула перелистывает страницу книги на ту, что соответствует сегодняшнему дню и диктор зачитывает имена погибших - после каждого из них раздается удар колокола, символизирует память и благодарность украинцев, и военный салют, который является обязательным элементом воинских почестей.



Будут проходить годы, и десятилетия, а торжественный ритуал памяти погибших оставаться неизменным, и напоминать всем об уважительном отношении государства и украинского народа к своим погибших защитников, к своей армии!"