Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук впервые сфотографировались вместе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию политиков во время приема ко Дню Независимости в Мариинском дворце сделала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

На фото президенты: Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010), Петр Порошенко (2014-2019) и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства - официальное мероприятие ко Дню Независимости. Позже он объяснил свое отсутствие.

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