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24.08.19 15:41

Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук впервые сфотографировались вместе. ФОТО

Пять президентов Украины (четыре бывших и действующий) впервые сфотографировались вместе.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию политиков во время приема ко Дню Независимости в Мариинском дворце сделала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук впервые сфотографировались вместе 01

На фото президенты: Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010), Петр Порошенко (2014-2019) и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства - официальное мероприятие ко Дню Независимости. Позже он объяснил свое отсутствие

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление президента Зеленского во время торжеств по случаю Дня Независимости

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