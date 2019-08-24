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24.08.19 16:51
Марш защитников Украины в Киеве завершился. ФОТОрепортаж
Альтернативный официальному "Марш защитников Украины" завершился в центре Киева. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек.
Об этом сообщает корреспондент
Цензор.НЕТ
с места событий.
Фото - Олег Богачук
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