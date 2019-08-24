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24.08.19 16:51

Марш защитников Украины в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

Альтернативный официальному "Марш защитников Украины" завершился в центре Киева. В нем приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Марш защитников Украины в Киеве завершился 01
Марш защитников Украины в Киеве завершился 02
Марш защитников Украины в Киеве завершился 03
Марш защитников Украины в Киеве завершился 04
Марш защитников Украины в Киеве завершился 05
Марш защитников Украины в Киеве завершился 06
Марш защитников Украины в Киеве завершился 07
Марш защитников Украины в Киеве завершился 08

Марш защитников Украины в Киеве завершился 09
Марш защитников Украины в Киеве завершился 10
Марш защитников Украины в Киеве завершился 11
Марш защитников Украины в Киеве завершился 12
Марш защитников Украины в Киеве завершился 13
Марш защитников Украины в Киеве завершился 14
Марш защитников Украины в Киеве завершился 15
Марш защитников Украины в Киеве завершился 16
Марш защитников Украины в Киеве завершился 17
Марш защитников Украины в Киеве завершился 18
Марш защитников Украины в Киеве завершился 19
Марш защитников Украины в Киеве завершился 20
Марш защитников Украины в Киеве завершился 21
Марш защитников Украины в Киеве завершился 22
Марш защитников Украины в Киеве завершился 23
Марш защитников Украины в Киеве завершился 24
Марш защитников Украины в Киеве завершился 25
Марш защитников Украины в Киеве завершился 26
Марш защитников Украины в Киеве завершился 27
Марш защитников Украины в Киеве завершился 28
Марш защитников Украины в Киеве завершился 29
Марш защитников Украины в Киеве завершился 30
Марш защитников Украины в Киеве завершился 31
Марш защитников Украины в Киеве завершился 32
Марш защитников Украины в Киеве завершился 33
Марш защитников Украины в Киеве завершился 34
Марш защитников Украины в Киеве завершился 35
Марш защитников Украины в Киеве завершился 36
Марш защитников Украины в Киеве завершился 37
Марш защитников Украины в Киеве завершился 38
Марш защитников Украины в Киеве завершился 39
Марш защитников Украины в Киеве завершился 40
Марш защитников Украины в Киеве завершился 41
Марш защитников Украины в Киеве завершился 42
Марш защитников Украины в Киеве завершился 43
Марш защитников Украины в Киеве завершился 44
Марш защитников Украины в Киеве завершился 45

Фото - Олег Богачук

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