Часть участников Марша защитников пришли под Офис президента в Киеве с требованием "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ у президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели, которые ранее участвовали в Марше защитников Украины.

Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш защитников Украины в Киеве завершился. ФОТОрепортаж

Так, участники акции требуют от Зеленского:

опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов;

запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы российских СМИ, независимо от происхождения капитала данных юридических и физических лиц;

противодействовать нарушению закона "Об очистке власти" и отменить назначение Андрея Богдана;

противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины;

осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине;

разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны;

обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории;

выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Организатором данной акции является волонтер Мирослав Гай. На акции также был замминистра МинВОТ Георгий Тука













