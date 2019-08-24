Мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу в пригороде Ивано-Франковска. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В сообщении отмечается: "Выездом следователей выяснено, что на ул. Декабристов, 52 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница

Следствием установлено, что погибшим возник конфликт, в результате которого человек привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК".





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