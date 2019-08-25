Церковь Московского патриархата сгорела дотла на Днепропетровщине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4:22.

"По указанному адресу немедленно направлены пожарные 17 и 61 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место специалисты Службы спасения "101" установили, что пожар возник в Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба, Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В 5:06 огонь локализован и в 07:15 ликвидирован.

К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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