Такие четкие сигналы поддержки дают Президенту, ВР и Кабмину большой кредит доверия, - Ковалив о визите глав Всемирного банка Малпасса. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе имели очень продуктивную встречу с Президентом Всемирного Банка Дэвидом Малпассом, на которой в частности обсуждали ключевые меры для роста экономики, увеличения инвестиций и улучшения инвестиционного климата. World Bank Ukraine и IFC - International Finance Corporation являются надежными партнерами Украины на пути структурных реформ. И сегодня, читая колонку Дэвида Малпаса на Financial Times, понимаю, что такие четкие и важные сигналы поддержки Украины от ключевых международных финансовых институтов дают Президенту, Парламенту и будущем Правительству большой кредит доверия", - рассказала она.

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"Среди важных приоритетов:

земельная реформа,

выполнение требований 3-го энергетического пакета по отделению оператора ГТС,

реформа государственных банков и сокращение портфеля неработающих кредитов,

независимость НБУ,

демонополизация рынков и сокращение количества госкомпаний через приватизацию", - пересказала Ковалив основные тезисы Малпасса

"Такие публикации очень помогают в привлечении инвестиций и в целом укрепляют имидж страны", - резюмировала Ковалив.



