Обстрел из гранатомета здания в центре Киева: открыто уголовное производство по статье "теракт". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.

При осмотре места происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введен в действие специальный оперативный план", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что при отработке территории были изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

Кроме того, правоохранители прорабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Как отметили в полиции, в результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве.





Фото: Нацполиция