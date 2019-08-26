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26.08.19 10:39

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская", - штаб. ФОТОрепортаж

В рамках двухдневного визита в район проведения операции Объединенных сил представители иностранной делегации во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Рабочая группа в составе руководителя отдела "Европа" Фонда имени Р. Люксембург в Украине Иоганны Буссемер, проект-менеджера Фонда имени Р. Люксембург Филиппа Глише и других обсудила с украинскими представителями актуальные вопросы текущей гуманитарной ситуации в пункте пропуска. Также пообщались на жизненно важные темы с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным", - сказано в сообщении.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 01

Отмечается, что делегаты воочию увидели, как происходит процесс пересечения линии разграничения, а также они пообщались с гражданами.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 02

В пресс-центре ОС добавили, что сегодня иностранная делегация посетит города Славянск, Лисичанск, где ознакомится с деятельностью международных и общественных организаций.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 03

"Отчет о поездке в Украину рабочая группа впоследствии представит европейской общественности и членам правительств Германии и Европарламента", - добавили в штабе.

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 04
Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 05
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ Станица Луганская, - штаб 06

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