Прифронтовые Светлодарск, Новолуганское и Мироновское начали патрулировать на новых автомобилях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Нацполиции, о передаче полицейским на линии разграничения нового служебного транспорта сообщил во время рабочей поездки в Донецкую область 6 августа председатель Национальной полиции Сергей Князев. 25 августа на патрулирование выехали три современные автомобили.

"Город Светлодарск и поселки Новолуганское, Мироновское Бахмутского района неоднократно страдали от обстрелов боевиков. Всего здесь проживают более 20 000 человек, и задача полиции - обеспечить их безопасность и качественный полицейский сервис", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, для немедленного реагирования на все сообщения граждан уже год в каждом населенном пункте круглосуточно работают полицейские станции. Они обеспечены всем необходимым для оказания помощи гражданам.

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25 августа на патрулирование в Светлодарске, Новолуганское и Мироновском полицейские заступили на трех новых современных автомобилиях. С их помощью правоохранители смогут своевременно предоставлять полицейские услуги.

Напомним, на линии разграничения в Донецкой области работают 8 полицейских станций.











Фото: пресс-служба Нацполиции