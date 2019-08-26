Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 04:40.

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Во время разбирательств стало ясно, что BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную. На пересечении улиц BMW по касательной зацепил Lacetti и выехал за пределы проезжей части. При этом водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка. На его машине остался лишь небольшой след, а на месте столкновения лежал номерной знак.

После удара BMW загорелся. Очевидцы бросились доставать людей из машин. Двое парней-пассажиров находились в сознании, их госпитализировали. К сожалению, девушка-водитель погибла. Подробности аварии выясняются.

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Напомним, 19 августа в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло серьезное ДТП с участием Tesla и Range Rover. В результате аварии пострадали четыре человека. Позже появилось видео момента аварии с регистратора, который был установлен в Tesla.











Фото: Информатор