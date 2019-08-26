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26.08.19 12:35

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранним утром 26 августа на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. В сети появилось видео пожара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 04:40. 

Во время разбирательств стало ясно, что BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную. На пересечении улиц BMW по касательной зацепил Lacetti и выехал за пределы проезжей части. При этом водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка. На его машине остался лишь небольшой след, а на месте столкновения лежал номерной знак.

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 01

После удара BMW загорелся. Очевидцы бросились доставать людей из машин. Двое парней-пассажиров находились в сознании, их госпитализировали. К сожалению, девушка-водитель погибла. Подробности аварии выясняются.

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Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 02

Напомним, 19 августа в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло серьезное ДТП с участием Tesla и Range Rover. В результате аварии пострадали четыре человека. Позже появилось видео момента аварии с регистратора, который был установлен в Tesla.

Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 03
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 04
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 05
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 06
Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы 07
Фото: Информатор

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