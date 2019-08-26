"Не прекратишь заниматься х**ней, следующий будет у тебя в голове": к офису и квартире антикоррупционного активиста Лихачова в Чугуеве принесли топор и траурные венки с угрозами. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот такое предупреждение ночью я сегодня получил и в офис и в мою квартиру, особенно топор во входной двери и надпись на похоронной ленточке "Ромочка, не прекратишь заниматься ... следующий у тебя в голове". Наша группа "Мережа антикорупційних центрів" последнее время очень активно занялась расследованием многих бизнес схем ухода от налогов в Чугуеве при крышевании власти и правоохранителей, работы наливаек в Чугуеве и торговле без лицензии в кафе "Черная жемчужина" ( https://www.youtube.com/watch…)", - написал он.

Активист отметил, перечисленные им заведения связаны с помощником народного депутата Шенцева депутатом Чугуевского городского совета Русланом Овчаренко.

"Полицию утром вызвали, проводятся следственные действия. Предупреждения делали и убитому активисту на Эсхаре Николаю Бычко. Уверен, что полиция снова никого не найдет, сколько еще должно быть смертей, чтобы остановить этот местный олигархат? Никто из нашей команды останавливаться не собирается. Жду реакции от новой команды народных депутатов и Президента Украины", - сообщил он.

"П.с. для полиции и прокуратуры: заканчивать жизнь самоубийством не собираюсь", - добавил активист.

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Позже Лихачов опубликовал пост, где просит свидетелей данного инцидента написать ему или позвонить, за вознаграждение.

"Всем, кто видел как в районе 2.00 ночи с 25.08 по 26.08 в микрорайоне Авиатор дом 141, последний подьезд люди принесли венок, топор или как доставили в это же время гроб, венки по адресу Музейная, 16а (бывшая Розы Люксембург) Чугуев, у кого есть записи с регистраторов или кто видел, как заказывали гроб или венки прошу написать в личку или позвонить 0675755939. Гарантирую вознаграждение. Также читающим этот пост исполнителям акции угроз мне и нашей команде: предлагаю прийти с повинной, вас уже ищут; те, кто вам пообещал защиту - вам ее не даст, мне нужны заказчики этого преступления и мы вас обязательно найдем", - написал он.



Фото: Лихачов/Facebook