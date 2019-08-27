"Ходил по рынку с гранатой": в Херсоне на базаре полиция задержала мужчину с Ф-1. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"Около 9 утра в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель Суворовского района. Он рассказал, что на территории рынка "Северный" увидел мужчину, в руках которого находится пакет с гранатой. Для проверки информации на место вызова срочно был направлен экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время проведения поверхностного осмотра у него был обнаружен предмет, похожий на современную гранату Ф-1 и запал к ней.

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, правонарушителем оказался 34-летний неработающий житель г.Херсона. Нарушитель пояснил, что нашел боеприпас год назад в камышах.





