Рабочего завалило глиной во время рытья котлована в Днепре, мужчину госпитализировали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"26 августа в 18:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что во время проведения земельных работ, мужчину привалило глиной вблизи улицы Прудовой Чечеловского района города Днепр.
По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что при рытье котлована произошел сдвиг глины, в результате чего одному из рабочих привалило ноги", - сказано в сообщении.
С помощью лопат сотрудники ГСЧС освободили пострадавшего из ловушки и передали медикам.
Спасенного человека, 1965 года, предварительно с перелом ноги, госпитализирован в Днепровской областной клинической им. Мечникова.
К спасательным работам были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.