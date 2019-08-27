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27.08.19 08:56

Рабочего завалило глиной во время рытья котлована в Днепре, мужчину госпитализировали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре спасатели достали мужчину из-под завала глины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 августа в 18:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что во время проведения земельных работ, мужчину привалило глиной вблизи улицы Прудовой Чечеловского района города Днепр.

По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что при рытье котлована произошел сдвиг глины, в результате чего одному из рабочих привалило ноги", - сказано в сообщении.

Рабочего завалило глиной во время рытья котлована в Днепре, мужчину госпитализировали, - ГСЧС 01

С помощью лопат сотрудники ГСЧС освободили пострадавшего из ловушки и передали медикам.

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Спасенного человека, 1965 года, предварительно с перелом ноги, госпитализирован в Днепровской областной клинической им. Мечникова.

Рабочего завалило глиной во время рытья котлована в Днепре, мужчину госпитализировали, - ГСЧС 02

К спасательным работам были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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