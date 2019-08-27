У подозреваемого в воровстве в Киеве 18-летнего парня нашли почти 3 кг наркотиков, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

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"Мы выяснили, что фигурант занимался оптовой реализацией наркотиков и психотропных веществ. С клиентами - розничными наркоторговцами - общался в мессенджерах, оплату получал на банковскую карточку. Заказанный товар оставлял в закладках, указывая местонахождение заказчику в сообщении ", - рассказал Илья Бондаренко, следователь Дарницкого управления полиции.

Во время санкционированных обысков дома у фигуранта правоохранители обнаружили склад запрещенных веществ: 2,5 кг марихуаны, более 500 грамм амфетамина, более 100 грамм психотропных и 10 грамм кокаина. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение экспертизы.

Правонарушителю уже сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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