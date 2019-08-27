"Руки прочь от школы!": жители Борщовки на Хмельнитчине перекрывали трассу из-за угрозы закрытия властями сельской гимназии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил местный депутат и активист Назар Цепко, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, акция сначала проходила в Борщовке, но после переместилась в районный центр, где людям в конце концов удалось пообщаться с главой местной ОТГ Василием Пидлисным. В результате было принято решение провести 28 августа еще одну встречу при участии главы ОТГ и начальника районного департамента по вопросам образования.

По словам Цепко, родители учеников своими силами сделали в школе ремонт и обеспечили ее автономным отоплением, но решением местных властей статус учебного заведения будет понижен до уровня младших классов, а старших учеников переведут в другую школу в соседнем селе, рассчитанную на меньшее количество мест.

"Это абсурдно, когда начальные классы оставляют а старшие переводят. Потом они (власти. - Ред.) скажут, что это не рентабельно и закроют помещение", - говорит Цепко.

Активист добавляет, что власти мотивируют свое решение отсутствием средств на ее содержание, а также потому что в ней нет спортзала. При этом он отмечает, что заведение просуществовало без спортзала уже 96 лет, однако возможность проводить уроки физкультуры всегда находили – для этих целей, например, используют здание местного клуба и площадку на улице.

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