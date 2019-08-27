Более 500 семей получили квартиры по программе обеспечения жильем полицейских и спасателей, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 27 августа, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время презентации первых результатов работы мотивационной программы МВД.

"Сегодня мы можем подвести первые итоги реализации этого важного социального проекта - первой мотивационной программы МВД - жилье для полицейских и спасателей в льготный финансовый лизинг. Только за четыре месяца - с мая по август 2019 года, когда программа полноценно заработала, более 500 семей получили жилье. К концу года мы ожидаем, что таких семей будет дополнительно 1000. Необеспеченность жильем спасателей и полицейских мы должны преодолеть за 3 года", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что каждый пятый участник программы имеет статус участника АТО. В большинстве семей (75%), получивших жилье есть дети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине. ФОТО

"Около 23 тысяч сотрудников ГСЧС нуждаются в улучшении жилищных условий. Ежегодно государство может обеспечить жильем менее 1% этих работников. Такая же примерно ситуация и в Национальной полиции Украины, только в три раза больше. Большинству из них придется ждать жилье 50 - 80 лет. Поэтому в ноябре 2018 года мы запустили этот проект. Его суть - обеспечить полицейских и спасателей жильем на условиях льготного финансового лизинга. Мы начали в ноябре, документы приняли в январе, до мая преодолевали бюрократические преграды и вот имеем первые результаты", - подчеркнул Аваков.

Аваков напомнил, что по условиям программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях льготного финансового лизинга распределение платежа выглядит следующим образом: за счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%) . Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи. Например, имея выслугу от 5 до 10 лет - ежемесячный платеж уменьшается на 10%; от 10 до 15 лет - на 20%; от 15 лет - на 30%.

Кроме того, при наличии детей платеж уменьшается еще на 5% за каждого ребенка. Условия участия в программе: выслуга не менее 2-х лет, кроме участников боевых действий. Не менее 5-ти лет до выхода на пенсию. Важно! Не нужно находиться на квартирном учете. Срок лизинга не более 20-ти лет. Есть опция досрочного погашения.

Наиболее благоприятные условия будут у супругов, где оба члена семьи имеют право на получение жилья, им компенсация удвоится.

"По нашему мнению, это укрепит профессиональную мотивацию в ежедневной работе и личном развитии. Цель - крепкая, честная, компетентная и справедливая правоохранительная система, которая, по сути, является основой, качества жизни людей", - добавил Аваков.

"Одним из приоритетных направлений реформирования ГСЧС - обеспечение сотрудников жильем. Сегодня мы имеем возможность воспользоваться программой льготного финансового лизинга и получить жилье уже сегодня. На сегодняшний день работниками службы уже оформлены договора по получению 272 квартир, ведется работа по 524 квартирам. Всего в базе зарегистрировано 2 тыс. 172 заявки на получение квартир по этой программе", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Мы приобрели 250 квартир, в 136 уже засились. Уже ведется работа по заключению 245 соглашений на получение квартир, она будет завершена через две-три недели. В ракурсе обеспечения полицейских - это очень важный проект", - отметил председатель Нацполиции Сергей Князев.

"Лизинг позволяет быстро обеспечить жильем, привлечь дополнительные ресурсы, а наши бюджетные ресурсы использовать в качестве первого взноса и софинансирования от государства для того, чтобы охватить большее количество людей. Хочу заверить, что Министерство финансов будет надежным партнером, мы постоянно работаем над дополнительными финансовыми ресурсами, не только бюджетными. Эта программа не только удобна, она совпадает с теми целями, которые есть у полиции, спасателей. Чем лучше и чем дольше вы работаете, тем дешевле эта программа для вас", - подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова.







Фото: Департамент МВД Украины







