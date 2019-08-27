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27.08.19 14:40

На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС. ВИДЕО камер наблюдения

В Печерском районе Киева на женщину упало дерево, потерпевшая в сознании доставлена в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Видео Информатор

"27 августа в 10:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Чегорина, 59-А, на человека упало дерево", - говорится в сообщении.

На вызов немедленно были направлены спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили потерпевшую, которая находилась у поваленного дерева. Женщина находилась в сознании, а также ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило", - сообщают в ГСЧС.

С помощью носилок спасатели транспортировали женщину в "карету" скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.

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На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 01
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 02
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 03
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 04
На женщину упало дерево в Печерском районе Киева, - ГСЧС 05

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