Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
27.08.19 14:53

Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном. ФОТО

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк продолжил обсуждение в Киеве с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросов сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил встречу с моим визави, Советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности. Спасибо господину Болтону и нашим американским партнерам за поддержку взглядов команды Президента. Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран!" - заявил Данилюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев, - посольство

Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном 01
Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100