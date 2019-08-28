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28.08.19 07:12

В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: один человек погиб, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч в результате взрыва (предварительно бытового газа) произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 28 августа, в 2:50 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грушевского, 101 вероятно произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть здания. Правоохранители разбирают завалы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции, устанавливают причину обрушения здания", - сказано в сообщении.

В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: один человек погиб, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы 01

По последним данным полиции, с телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек, количество пострадавших уточняется, медики устанавливают диагнозы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: один человек погиб, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы 02

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовщины полковник полиции Тарас Сабанюк.

В результате взрыва в жилом доме в Дрогобыче обрушился подъезд: один человек погиб, семеро, в том числе трое детей, - госпитализированы 03

Спасатели и нацгвардейцы продолжают поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы.

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Как уточнили в ГСЧС, по состоянию на 6:05 под завалами обнаружен погибший (всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка). Подразделениями ГСЧС спасены 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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