Пропагандисты с "России 24" выдали пророссийских активистов и блогеров за "ветеранов ВСУ". ФОТОрепортаж

Личности самозванцев — участников передачи "Окопная правда" на "Россия 24" — раскрыла команда "Военного навигатора Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

В студии росТВ засветился харьковчанин Александр Мединский. Его знают как бывшего активиста дугинского "Евразийского союза молодежи", а также как видеоблогера и фигуранта базы "Миротворца". В российских медиа Мединского любят цитировать за регулярные заявления против ВСУ. При этом в последнем телеэфире харьковчанин утверждал, что якобы участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Подтверждений этому Мединский не привел — зрителям предлагают поверить на слово.

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Кроме того, ветераном ВСУ в телеэфире назвался Алексей Грживач. Его действительно с определенной долей допущения можно отнести к участникам войны — он некоторое время был в районе АТО в качестве кашевара. После появления на российском шоу Грживач также попал в базу "Миротворца".

Третий участник передачи, представленный "ветераном ВСУ", на самом деле Виталий Плошкин — автор пропагандистского пророссийского сайта "Антифашист". В своих статьях Плошкин регулярно оскорбляет Украину, украинцев, и соответственно Вооруженные Силы государства.

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Напомним, российские пропагандисты сейчас активно осваивают новый тренд: периодически "прощупывают почву" по поводу возможного примирения украинского и российского народов. Для этого аккуратно вбрасываются тезисы о том, что "войну развязали политики, а народам нечего делить", и прочие кремлевские нарративы. Частью такой пропагандистской спецоперации должен был стать телемост "Надо поговорить".