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28.08.19 10:42

"Росія - вбивця наших синів": под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под посольством РФ в Киеве проходит акция, посвященная украинским военнослужащим, погибшим в Иловайском котле в августе 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

28 августа, общественная организация "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" проводит акцию под посольством РФ в Киеве, где вместе с семьями вспоминает погибших воинов. Активисты планируют зажечь Огонь вечной памяти и таким образом напомнить миру об агрессии России. 

На акции уже собрались около 300 человек -  это матери и жены погибших бойцов, ветераны боевых действий, которые принимали участие в Иловайской операции.

Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 01

В свою очередь Семен Семенченко на своей странице в Facebook  сообщил, что также планирует посетить акцию: "В 10-00 сегодня с ребятами возле посольства РФ. Накануне Дня памяти погибших защитников Украины нас есть что сказать нашим международным партнерам и новой власти Украины. Есть что сказать и оркам. Люди должны узнать правду об Иловайске и Дебальцево. Должен быть суд не только над российскими военными преступниками но и над теми, кто с украинской стороны позволил им осуществить задуманное".

Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 02

Напомним, в конце августа Украина вспоминает Иловайскую трагедию. В 2014 году украинские бойцы попали в окружение, где понесли самые большие потери за всю российско-украинскую войну. Согласно последним данным, украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Каждый год по всей стране проходят памятные мероприятия,молебны, выставки, специальные кинопоказы.

Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 03

Напомним также, в День Независимости Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на 29 августа Дня памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

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Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 04
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 05
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 06
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 07
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 08
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 09
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 10
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 11
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 12
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 13
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 14
Росія - вбивця наших синів: под посольством РФ в Киеве проходит акция с участием семей погибших под Иловайском воинов 15
Фото и видео: Олег Богачук

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