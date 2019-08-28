Суд над Богатыревой: Прокуратура требует ареста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заседание началось в Печерском суде столицы.

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Видео Олег Богачук





















На заседании присутствуют экс-министр юстиции Елена Лукаш и сын Богатыревой.





"Прокуратурой города Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-руководительницы Минздрава Украины, задержанной 27.08.2019 в аэропорту "Жуляны", ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

В ведомстве напомнили, что в мае 2015 года Печерский райсуд столицы избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывшую главу Минздрава подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

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Согласно постановлению суда от мая 2015 года, в течение 48 часов после задержания Богатыреву должны доставить в суд для решения вопроса о применении избранной меры пресечения.

Теперь соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд. Время заседания определится в ходе автоматического распределения дел в суде, добавили в прокуратуре.

Раиса Богатырева была задержана в аэропорту Жуляны в Киеве во вторник, 27 августа. Она вернулась в Украину после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако была задержана, так как из розыскной базы ее до сих пор не сняли.

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