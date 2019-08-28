Чиновница Госмиграции брала взятки за ускорение выдачи загранпаспартов и попалась на горячем. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.
Оперативники спецслужбы разоблачили чиновницу на получении неправомерной выгоды от нескольких "клиентов". Установлено, что она получала деньги частями.
Аванс составлял половину суммы, а остальное чиновница получала после изготовления и передачи паспортов.
Правоохранители задержали взяточницу на рабочем месте во время получения второй части очередной неправомерной выгоды в размере 300 долларов США.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнице подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.