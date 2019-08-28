8-летний мальчик, которого опекунка держала на цепи в Днепре, почти не разговаривает и отстает в развитии, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

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"Дети подвергались физическому и психологическому насилию. Больше всего от действий женщины-опекуна пострадал 8-летний мальчик, которого ювенальные полицейские обнаружили 22 августа прикованным цепью к дивану. Кроме ссадин и синяков, ребенок имеет и проблемы с развитием - мальчик почти не разговаривает и у него нет необходимых для своего возраста знаний", - рассказала психолог центра социально-психологической реабилитации.

Благодаря работе с педагогами и психологами с каждым днем дети все чаще улыбаются и находятся в хорошем настроении, чувствуют, что они в безопасности. Полицейские привезли малышам полезные и вкусные подарки.

Напомним, 21 августа сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей прибыли для проверки анонимного сообщения о насилии над детьми. Во время посещения семьи они обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного палкой к дивану и обмотанного скотчем.

По данному факту следственным отделом Днепровского ОП открыто три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемую обязали не покидать место постоянного жительства без разрешения следователя с 21:00 по 6:00 до 22 октября.

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