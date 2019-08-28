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28.08.19 15:17

Возле КПВВ "Гнутово" обнаружен тайник с гранатометами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В дачном поселке неподалеку от КПВВ "Гнутово" (Донецкая область) украинские пограничники обнаружили тайник с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил, обследуя местность в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ "Гнутово", обнаружили тайник с оружием", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС в заброшенном здании, под насыпью мусора, были обнаружены один РПГ-22 и один РПГ-26. Сейчас находки изъяты специалистами ГСЧС.

Оперативный состав пограничных подразделений устанавливает круг лиц, возможно причастных к незаконной деятельности. Также продолжается работа по выявлению подобных схронов.

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Возле КПВВ Гнутово обнаружен тайник с гранатометами, - Госпогранслужба 01
Возле КПВВ Гнутово обнаружен тайник с гранатометами, - Госпогранслужба 02
Возле КПВВ Гнутово обнаружен тайник с гранатометами, - Госпогранслужба 03

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