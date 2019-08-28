Мошенник в Харькове предлагает ветеранам АТО помочь с покупкой льготного жилья и исчезает после получения денег: уже обманул на $35 тыс. ФОТО

Об этом сообщил полковник ВСУ Олег Громадський, передает Цензор.НЕТ.

"На фото - Поликашов Алексей Владимирович. Житель Харькова. С помощью мошеннической схемы совершает мошеннические действия в отношении участников АТО по приобретению жилья. При знакомстве представляется помощником депутата, предлагает ветеранам АТО участие в программе по льготному приобретению квартир. Берет деньги, выдаёт поддельные договора купли и поддельные копии платежек и исчезает. Уже есть два абсолютно между собой незнакомых жителя Харькова, которых этот мошенник кинул на $35 тыс.", - написал он, попросив отозваться всех, кто пострадал от мошеннических действий Поликашова А.В.

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