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28.08.19 17:09

По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области на основании постановления суда провели обыски складских помещений, в которых хранились товары иностранного производства, незаконно ввезенные в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия посуды, кухонных наборов, кухонных изделий и столовых приборов различного ассортимента стоимостью 5 млн. грн., а также транспортное средство, видеорегистратор и черновые записи.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", в рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины правоохранители разоблачили схему ввоза на таможенную территорию Украины товаров различных категорий без их декларирования, путем измельчения партий, что привело к неуплате в государственный бюджет средств в значительных размерах.

Следствие продолжается".

По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 01
По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 02
По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 03
По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 04
По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 05
По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 06
По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 07
По делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на Закарпатье дополнительно изъято товаров на 5 млн. грн, - ГФС 08

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